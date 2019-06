Ob prihodu na Otok je Trump objavil tvit, v katerem je londonskega župana označil za zgubo. Prvega muslimanskega župana Londona je tudi obtožil, da je »nespametno zloben« do predsednika ZDA, ki je po Trumpovih navedbah »daleč najpomembnejši zaveznik Združenega kraljestva«. Khan bi se moral po Trumpovih navedbah osredotočiti na kriminal v Londonu in ne na predsednika ZDA, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

.@SadiqKhan, who by all accounts has done a terrible job as Mayor of London, has been foolishly “nasty” to the visiting President of the United States, by far the most important ally of the United Kingdom. He is a stone cold loser who should focus on crime in London, not me......