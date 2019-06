Kot poroča Uprava RS za zaščito in reševanje, so na območju Radovne v jezeru Kreda v nedeljo nekaj po 10. uri našli mrtvo osebo, ki je bila dlje časa pogrešana. Blejski prostovoljni gasilci in potapljači Podvodno reševalne postaje Bled so s pomočjo čolna mrtvo osebo prepelji iz vode in jo predali pristojnim službam.

Na Policijski upravi Kranj so za STA pojasnili, da identiteto osebe še ugotavljajo. O najdbi trupla na gladini jezera jih je obvestila občanka. Po do sedaj preverjenih informacijah na truplu ni bilo znakov nasilja, odrejena pa je bila sanitarna obdukcija.

Jezero Kreda so v minulem mesecu sicer večkrat preiskali, saj je na njegovem območju v začetku maja izginil 52-letni moški z Iga.