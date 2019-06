Danes namreč mineva leto dni od državnozborskih volitev, na katerih je sicer zmagala SDS, Šarčeva LMŠ pa se je uvrstila na drugo mesto. Vlado je nato uspelo sestaviti Šarcu, skupaj s koalicijskimi partnericami SD, SMC, SAB in DeSUS.

»Nismo zmagali, vendar smo 13. septembra po treh mesecih napornih pogajanj sestavili manjšinsko vlado,« je na facebooku zapisal Šarec. Kot je dodal, se je začelo z zelo nizko podporo v merjenjih javnega mnenja, nato pa se je podpora zvišala, o čemer je bilo prelitega »ogromno črnila«.

»Sam ne želim ocenjevati našega dela, saj ocene prepuščam analitikom, komentatorjem, nenazadnje pa vam, državljankam in državljanom. Nekateri menite, da smo zanič, drugi nas hvalite, tretji pa pravite, da je nekaj stvari dobrih in nekaj slabih. To je tudi pričakovano in običajno, saj živimo v demokraciji,« je še zapisal premier.

Ob tem je spomnil tudi na nedavne volitve v Evropski parlament in zatrdil, da je bila odločitev o samostojni listi LMŠ pravilna. Dobili so namreč dva evropska poslanca, za kar si ne more pripisovati zaslug nihče drug, kar se po njegovih besedah na skupnih listah rado zgodi.

»Naj se sliši še tako sebično, a za nas je pomembno, da smo preverili, koliko zaupanja uživamo med ljudmi. Zlasti zaradi vseh možnih špekulacij in ugibanj ter pametovanj,« je še zapisal.

Po njegovih besedah je sicer mogoče špekulirati, da bi bilo v primeru skupne liste izvoljenih več poslancev, a se odstotki ne seštevajo kar avtomatično. »Nenazadnje so se imeli možnost združiti tudi SMC, SAB in DeSUS in bi po tej logiki dobili vsaj enega poslanca. A se niso, kar pomeni, da ni tako enostavno,« je dodal.

»Kakor koli pogledamo, bo povezovanje strank skupine Alde nujno, če ne bomo želeli pretirane razdrobljenosti, saj bodo naslednje volitve državnozborske,« je na facebooku še zapisal Šarec.