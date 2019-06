Charlotte in Rassan, ki je v preteklosti produciral animirani film Mali princ, sta se poročila v soboto v monaški palači. Sledil je sprejem v razkošni vili La Vigie v bližini francoskega kraja Roquebrune, ki je bila nekoč domovanje modnega oblikovalca Karla Lagerfelda.

Iz modne hiše Saint Laurent so kasneje sporočili, da je Charlotte nosila kratko obleko iz srebrne čipke, okrašeno s tremi velikimi pentljami, ki jo je zasnoval Anthony Vaccarello, in satenaste sandale. Na drugi fotografiji, ki je objavljena na Facebooku, je v dolgi večerni beli obleki, njena pričeska pa je v stilu 50. let minulega stoletja, v stilu svoje babice, nekdanje hollywoodske zvezde Grace Kelly.

Rassam je sin francoske igralke Carole Bouquet in filmskega producenta Jean-Pierrea Rassama, ki je umrl leta 1985.

Charlotte je hčerka princesa Caroline, ki je druga v vrsti za knežji prestol, iz njenega drugega zakona z italijanskim industrialcem Stefanom Casiraghijem, ki je tragično umrl leta 1990 v nesreči z motornim čolnom. Njen stric Albert II. je monaški knez.