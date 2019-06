Po uvedbi enotne vozovnice že zaživele avtobusne hitre linije

Potniki na avtobusnih iz Nove Gorice, Celja, Velenja, Kopra, Postojne, Idrije, Zagorja in Slovenj Gradca so danes v krajšem času in brez postankov prispeli v Ljubljano. Avtobusni prevoznik Nomago je namreč začel izvajati prevoze na hitrih linijah, prav tako so kot prvi med prevozniki začeli s prodajo mesečnih in letnih enotnih vozovnic prek spleta.