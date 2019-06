Prebivalci New Yorka so lani imeli možnost uživati med opazovanjem kitov. Medtem ko so očividci leta 2011 v vodah okoli mesta opazili vsega pet kitov, so lani mogočne morske sesalce opazili kar 272-krat. Nevladna organizacija Gotham Whale pravi, da število kitov dramatično narašča.

Ustanovitelj organizacije Gotham Whale Paul Sieswerda pravi, da je povečano število kitov na območju New Yorka posledica spleta več ugodnih okoliščin. Med drugim so ukrepi za varovanje ogroženih vrst pripomogli k varovanju kitov grbavcev, ukrepi za varovanje kvalitete vode pa so pripomogli k manjši onesnaženosti reke Hudson. Čistejša reka s seboj prinaša hranljive snovi, ki privlačijo kitom grbavcem še posebej slastne ribe menhaden. Vse to pa naj bi iz leta v leto privlačilo vse večje število kitov grbavcev.

Howard Rosenbaum iz newyorškega akvarija ob tem opozarja, da povečano število opaženih kitov ni nujno posledica njihovega večjega števila oziroma občutnejšega okrevanja njihove populacije, temveč bi bilo vse skupaj lahko posledica tudi bolj pozornega spremljanja dogajanja v vodi. Vseeno se strinja, da si je populacija kitov grbavcev v zadnjih letih nekoliko opomogla.