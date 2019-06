Kot so še sporočili iz SPA, je vojska streljala s pravimi naboji na protestnike, ki so sodelovali v sedečem protestu pred sedežem generalštaba sudanske vojske. Poleg smrtnih žrtev naj bi bilo v streljanju vojske ranjenih več sto ljudi, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Sudanski protestniki so v odzivu sporočili, da prekinjajo vse stike z vojaškimi oblastniki, in pozvali k "popolni civilni nepokorščini". "Napovedujemo prekinitev vseh političnih stikov in pogajanj s prevratniških svetom," je sporočila krovna organizacija protestnih gibanj Zavezništvo za svobodo in spremembo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Tiskovni predstavnik vladajočega vojaškega sveta Šamsedin Kabaši je medtem zanikal posredovanje vojske. "Nismo s silo razgnali sedečih protestov," je dejal in dodal, da so šotori še vedno tam, mladina pa se svobodno giblje. Dodal je, da je bil cilj vojske "nevarno" območje v bližini protestov. "To jutro (...) so vojaške sile želele pregnati zborovanje v bližini območja, kjer je potekal sedeči protest. Območje, znano kot Colombia, je bilo že dlje časa leglo korupcije in negativnih praks, ki so bile usmerjene proti sudanski družbi. Številni so zbežali iz Colombie in vstopili na območje protestov," je še dejal.