Južnokorejski dnevnik Chosun Ilbo je v petek prvotno poročal, da so Kim Yong Chola, severnokorejskega kolega ameriškega državnega sekretarja Mikea Pompea, poslali v delovno taborišču po propadu pogovorov med Kimom in Trumpom februarja letos v vietnamski prestolni Hanoj.

A severnokorejskega tiskovna agencije KCNA danes poroča, da se je Kim Yong Chol v nedeljo zvečer skupaj z vodilnimi predstavniki Severne Koreje, vključno s Kimom, njegovo soprogo Ri Sol-ju in visokimi predstavniki vladajoče stranke in vojske, pojavil na prireditvi amaterske umetniške skupine soprog vojaških časnikov. Časnik Rodong Sinmun je tudi objavil njegovo fotografijo, na kateri sedi pet sedežev stran od Kima in si z obema rokama pokriva obraz.

Na prireditvi pa ni bilo Kim Hyok Chola, posebnega odposlanca Severne Koreje za ZDA, ki naj bi ga zaradi propadlih pogovorov med Kimom in Trumpom po navedbah južnokorejskih medijev kazensko ustrelili. Južnokorejske medijske navedbe o čistkah in kazenskih usmrtitvah v Severni Koreji so se v preteklosti sicer nekajkrat izkazale za netočne, še poroča AFP.