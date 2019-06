»Zmage so skupne, porazi so samotni. Moram prevzeti odgovornost. Umikam se s položaja predsednika Republikancev,« je sporočil Wauquiez. Desnica se mora prenoviti in pri tem "za nobeno ceno ne želim biti ovira", je dodal.

Odstop je napovedal teden dni zatem, ko so nekdaj vladajoči desnosredinski Republikanci na evropskih volitvah dobili le 8,5 odstotka glasov in osem poslanskih mest v Evropskem parlamentu. Slavil pa je skrajno desni Nacionalni zbor Marine Le Pen.

Zaradi slabega volilnega izida se je Wauquiez znašel pod kritikami članov stranke. Ta je med letoma 2007 in 2012 pod takratnim predsednikom Nicolasom Sarkozyjem nadzorovala Elizejsko palačo. Od zmage Emmanuela Macrona na predsedniških volitvah leta 2017 pa išče novo pot.