SMC bo do jeseni skušal zakrpati rane in postaviti temelje za dolgoročno preživetje

Še pred letom dni je bila SMC prva stranka v državi. V torek se bo prvič po poraznem rezultatu na evropskih volitvah sestal izvršilni odbor stranke in pretresel položaj, v katerem so se znašli. Ustanovili bodo delovna telesa za pripravo volilnega in programskega kongresa, ki bo jeseni. Do takrat bo tudi znana usoda ustanovitelja in predsednika stranke Mira Cerarja.