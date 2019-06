V Sežani so napovedovali invazijo v Novo Gorico, a takšne vendarle niso pričakovali niti največji optimisti. Gledalcev je bilo preveč, tako da so morali po uvodnih minutah na tribunah zapreti vrata, saj so bile zasedene vse kapacitete. Po svoje izjemen dosežek, po drugi strani pa tudi grenak priokus, ker se je to zgodilo šele na tekmi za obstanek.

V veliki meri je bil dvoboj med Taborom in Gorico odločen že v Sežani, kjer je drugouvrščeni drugoligaš nadigral predzadnjega prvoligaša in v športni park prinesel obetavno prednost z 2:1. V tipičnem aprilskem vremenu, ki je izmenjaje postreglo z dežjem in soncem, so bili seveda Goričani primorani v napadalno igro in po njihovih zadnjih devetdesetih minutah v prvi ligi lahko ugotovimo le to, da je bila v slogu celotne pomladi. Podaje niso stekle, veliko je bilo zgrešenih poskusov, opazna je bila nervoza v igri. Sežančani so delovali bolj sproščeno, videti je bilo, da jim je pomembneje zadržati prednost s prve tekme kot pa brezglavo iskati nov zadetek. Hiter pregled najobetavnejših akcij v ospredje postavi 65. minuto, ko so bili Goričani najbliže odrešilnemu zadetku: po hitrem protinapadu je Osuji idealno zaposlil Velikonjo, ki se je znašel iz oči v oči z vratarjem Renerjem, a je bil zmagovalec dvoboja sežanski vratar, ki je žogo izbil v kot. Ko so Goričani zapravili tako izrazito priložnost, je dokončno zadišalo po kraškem zmagoslavju.

»Bil sem blizu,« je zavzdihnil domači kapetan Etien Velikonja, ko je po koncu tekme stopil pred novinarje. »Ampak mislim, da nas je pokopal že prvi polčas tekme v Sežani. Na povratni smo poskusili vse, kar smo lahko, a nismo uspeli prebiti njihove obrambe.« Na Goriškem torej hladen tuš v vseh pogledih in po svoje neprijeten trenutek za slovenski prvoligaški nogomet, ki je izgubil drugo najuspešnejšo ekipo v samostojni Sloveniji. Drugačen je bil tuš, ki so ga sežanski igralci namenili svojemu trenerju, saj so ga oprhali med intervjujem. Pred mokrim presenečenjem, med njim in po njem je Andrej Razdrh izpostavil: »Vedeli smo, da lahko vzdržimo tudi brez prejetega zadetka. Zaigrali smo malce bolj pragmatično in izpolnili začrtani cilj.«