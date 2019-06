V teh dneh tudi o plinovodnih projektih v regiji

Lega Slovenije je zanimiva tako zaradi povezave med različnimi plinskimi trgi in podzemnimi skladišči v sosednjih državah kot tudi zaradi povezave do plinskih terminalov v Italiji in tudi do predvidenega terminala na otoku Krk. A plin od tam bo predvidoma šel prednostno na Madžarsko.