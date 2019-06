Le dobro leto po prevzemu nemških socialdemokratov, ki jih je kot prva ženska na njihovem čelu po najslabšem povojnem volilnem rezultatu na predlanskih domačih parlamentarnih volitvah pod taktirko Martina Schulza popeljala do še občutno slabšega izida na nedavnih evropskih, je 49-letna Andrea Nahles včeraj objavila odstopa s položaja vodje SPD in vodje poslanske skupine stranke v nemškem zveznem parlamentu. Uradno bo to storila danes oziroma jutri, v včerajšnji pisni izjavi za javnost pa je pojasnila, da so ji pogovori v poslanski skupini in odzivi s terena pokazali, da ne uživa več podpore za svoje delo. SPD je na evropskih volitvah zbrala zanjo pičlih 15,8 odstotka glasov, zaostala je za stranko zelenih in izgubila 11 od dosedanjih 27 poslancev v evropskem parlamentu. Tudi primerjava s parlamentarnimi volitvami leta 2017 je za Nahlesovo, ki sta jo lani aprila v tekmi za vodilni položaj v stranki z županjo Flensburga Simone Lange podprli dve tretjini delegatov SPD, ta rezultat porazen, saj je tedaj socialdemokrate še vedno podpirala dobra petina nemških volilcev.

Pod vprašajem vladna koalicija O nasledniku oziroma naslednici Nahlesove so včeraj stekla šele prva ugibanja, politični komentatorji pa že napovedujejo, da se bo izbira lahko izkazala za odločilno v sklepni fazi kanclerstva Angele Merkel. Ta po sestopu s čela CDU želi sedanjo vladajočo koalicijo CDU/CSU s socialdemokrati pripeljati do konca mandata jeseni 2021, a bi bolj levo usmerjeni novi voditelj SPD po njihovem mnenju pospešil kanclerkino slovo. Prve reakcije iz tabora krščanskih demokratov so bile usmerjene k nadaljevanju koalicije. Julia Kloeckner, ministrica za kmetijstvo in podpredsednica CDU, je za Saarbruecker Zeitung izjavila, da od socialdemokratov pričakuje, da bodo na prvo mesto postavili državo in njene izzive, zavedajoč se, da je (bila) Nachlesova ob prevzemu SPD podpornica koalicije nasproti zlasti mlademu krilu stranke, ki se z njo ne strinja. Enako se je pred včerajšnjim nemudoma sklicanim sestankom CDU oglasila voditeljica vladajoče stranke Annegret Kramp-Karrenbauer, ki je pozvala socialdemokrate, da zagotovijo Nemčiji stabilno in delujočo vlado. »Predvidevam, da bo SDP svoje personalne odločitve sprejela hitro in da zmožnost velike koalicije za delo ne bo ogrožena,« je dejala. Nahlesova je dala vedeti, da bo zapustila tudi poslanske vrste, ne pa tudi kdaj.