Prva uprizoritev Hlapcev je bila 31. maja 1919 v Trstu v režiji Milana Skrbinška. Sčasoma so dramo postavila na oder domala vsa slovenska gledališča, do danes pa je doživela kar 34 uprizoritev, nazadnje leta 2017 v ljubljanski Drami v režiji Janeza Pipana. Kot sta povedala Ana Perne in Blaž Lukan, vodji simpozija, po katerem je zbornik nastal, sta nanj povabila različne ljudi, ki bi z več plati premislili uprizarjanje Hlapcev skozi zgodovino; knjiga tako med drugim ponuja nove interpretativne poudarke o tej drami, tudi z zornega kota režiserjev, ki so jo postavili na oder, pa prispevek o tem, kako je posamezne uprizoritve Hlapcev sprejemala kritika (Rok Andres), ter primerjavo med uprizoritvenimi in teoretskimi interpretacijami Hlapcev (Tomaž Toporišič); ob tem spregovori še o razvoju slovenske scenografije ter odrskega jezika sploh. Med režiserji, ki v monografiji predstavljajo svoje poglede, je tudi Mile Korun, ki je Hlapce uprizoril štirikrat in velja za sploh najpomembnejšega interpreta Cankarjeve dramatike.

