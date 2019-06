Slovensko-srbsko podjetje Leanpay predstavlja novost na področju spletnega nakupovanja, ki je namenjena vsem tistim, ki svoje nakupe opravljajo po spletu, predvsem po mobilnem telefonu. Podjetje, ki je pred kratkim pritegnilo tudi pozornost investicijskega sklada South Central Ventures, sodeluje z več kot 45 trgovci v Sloveniji; vsak mesec se seznam priključijo tri do štiri nove trgovine. Vedno več je trgovcev, ki so prepoznali prednosti obročnega plačevanja leanpay in se zato vključujejo v mrežo ponudnikov te storitve.

Skupina Leanpay ima pisarni v Sloveniji, kjer se ekipa osredotoča na razvoj posla, in v Srbiji, kjer ima močno razvojno ekipo, glavni sedež leta 2016 ustanovljenega podjetja pa je v Londonu. Skupino sestavljajo izkušeni strokovnjaki iz razvoja maloprodaje, bančništva in finančne programske opreme. Soustanovitelja Miša Živič in Dušan Nešovski, oba podjetnika vseživljenjskega učenja, sta začela graditi idejo med študijem MBA na Univerzi v Oxfordu. Osrednjo ekipo sta pozneje okrepila še nekdanji bančnik Janko Medja in Tilen Zugwitz.

Ugodni pogoji odplačevanja Leanpay je med drugim razvil programsko opremo, ki od uporabnika oziroma kupca ne zahteva ogromno podatkov in mu ponuja zelo ugodne pogoje obročnega odplačevanja. Privlačno je tudi to, da uporabniku v prvem letu ni treba plačevati stroškov obresti in drugih dajatev, ki so vezane na posojilo. Uporabnik se lahko tudi vnaprej dogovori, da bo začel odplačevanje šele čez nekaj mesecev od nakupa. Sicer pa leanpay omogoča razdelitev obrokov plačevanja na polnih 24 mesecev, kar predstavlja tudi najdaljšo dobo mesečnega odplačevanja za posamičen nakup. Višina obrestne mere in drugih pogojev posojila je vezana izključno na kreditni rezultat, ki je natančno preračunan po vnaprej določeni shemi točkovanja, še preden se nakup izvrši. S tem ima kupec vpogled v jasen izračun vseh pripadajočih obrestnih mer in drugih pogojev. Uporabnik storitve leanpay lahko obročno plačevanje povsem prilagodi svojim finančnim zmožnostim, potrebam in željam. Vse informacije in nastavitve kadar koli pregleda kar po mobilnem telefonu.