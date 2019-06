Nagrade za marketinško odličnost leta so podelili na 24. slovenski marketinški konferenci v Portorožu, kjer je veliko nagrado prejela Zavarovalnica Triglav. Med devetimi finalisti so bile podeljene tudi nagrade v posameznih kategorijah, kjer sta ob Zavarovalnici Triglav slavili podjetji Ceneje in Lumar IG, ki je prejelo tudi posebno nagrado komisije. Za nagrade so se potegovala podjetja Ceneje, Danfoss Trata in lanska srebrna slovenska gazela Intra Lighting v kategoriji B2B-podjetij, Coca-Cola HBC Slovenija, zlata gazela Lumar IG, Športna loterija v kategoriji malih in srednjih B2C-podjetij ter Mercator, Spar Slovenija in Zavarovalnica Triglav v kategoriji velikih B2C-podjetij.

Preseganje poslovnih pričakovanj

Podjetja z marketinško naravnanostjo ustvarjajo dodano vrednost izdelkov ali storitev in so z odličnimi poslovnimi rezultati zgled vsej slovenski poslovni skupnosti. »Vsem zmagovalcem nagrade je skupno to, da presegajo naša pričakovanja v strateški marketinški usmeritvi podjetja. Vsak zmagovalec znotraj panoge dosega vrhunske rezultate, ki so posledica marketinških aktivnosti. Dobitniki priznanja odlično poznajo svojo branžo in z inovativnimi ter celostnimi marketinškimi pristopi premikajo raven marketinga v panogi na višjo raven,« je prednosti prejemnikov letošnjih nagrad izpostavil predsednik Društva za marketing Slovenije in predsednik drugostopenjske komisije za nagrado dr. Mitja Pirc (Deloitte).

Dobitnik pete jubilejne velike nagrade marketinška odličnost, podjetje Zavarovalnica Triglav, je slavilo tudi v kategoriji velikih B2C-podjetij. V utemeljitvi izbora je komisija pojasnila, da je podjetje vodilno na trgu v togi finančni panogi, ki uspeva svoje aktivnosti preusmerjati v smeri večje povezanosti s strankami. Marketing je tisti, ki vodi spremembe v velikem sistemu in transformira poslovanje podjetja. Komisija je prepoznala njihovo izrazito razlikovanje aktivnosti v različnih delih, poleg tega pa usmerjenost k uporabnikom na vseh stičnih točkah in resnično razumevanje njihovih potreb. Dodajajo, da v podjetju razumejo, da se bodo te potrebe v prihodnosti hitro spreminjale, in se na to pripravljajo. Zavarovalnica Triglav tako izstopa tudi s poglobljenim prepoznavanjem sprememb in smernic na trgu, ki jih zna prevesti v uporabne in inovativne rešitve, namenjene reševanju uporabnikovih težav, zelo dobro pa razume tudi proces digitalizacije, s čimer postavlja visoko raven v svoji panogi.