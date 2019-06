AirPod je svetovno premiero v Ljubljani dočakal približno tri leta po tistem, ko je podjetnik Grega Mrgole ugotovil, da bi lahko potnikom, ki čakajo na letališčih, ponudil zasebno udobje v spalnih kapsulah. Če na polet čakajo nekaj ur, jim preostane samo sedenje ali ležanje na neudobnih stolih in klopeh, saj se jim počitek v hotelu niti časovno niti finančno ne splača. Prav tem potnikom, ki večinoma potujejo v turističnem razredu, takih pa je 90 odstotkov, so namenjene cenovno ugodne spalne kapsule airpod z zaščiteno obliko. Ideja o enotah za počitek na letališčih sicer ni nova, saj je na trgu vrsta različnih – od kapsul, podobnih airpodu, do nekoliko večjih enot, ki so že skoraj »sobice«. Zaradi čedalje večjega števila letalskih potnikov so tovrstna pribežališča vse bolj iskana.

Zasebnost na javnih površinah V letalskem prometu se zaradi zamud 400 milijonov potnikov srečuje z enakimi težavami – pomanjkanjem zasebnosti, neudobnimi stoli ter dolgočasnim in utrujajočim čakanjem. Ni presenetljivo, da je trg spalnih kapsul med najhitreje rastočimi v potovalni industriji. Leta 2016 je bil ocenjen na 55 milijonov dolarjev, do leta 2021 pa naj bi že presegel 75 milijonov dolarjev. Poleg tega se vsako leto povečuje število letalskih potnikov, med katerimi tranzitni pomenijo približno deset odstotkov, še dva odstotka pa je tistih, katerih poleti zamujajo ali so odpovedani. Podjetje AirPod lahko tako samo na letališčih računa na 40 milijonov potnikov na leto, kapsule pa naj bi v prihodnje postavili tudi na drugih mestih, kot so železniške postaje in nakupovalni centri. »S pomočjo visoke tehnologije želimo posamezniku v hektičnem in nagnetenem svetu omogočiti zasebnost na javnih površinah,« pravi ustanovitelj in izvršni direktor podjetja Grega Mrgole. »AirPod je kot startup podjetje končal zbiranje zagonskih sredstev in odprl novo poglavje – zagon proizvodnje in postavitev enot na največjih svetovnih letališčih in s tem širitev slovenskega znanja in izkušenj po vsem svetu.« Spalne kapsule airpod so plod izključno slovenskega znanja in izkušenj na področju visoke tehnologije. Podjetje bo proizvodnjo postavilo v Murski Soboti, konec poletja pa bo komercialne teste izvedlo na letališčih v Londonu, Dubaju in Omanu. Da je zanimanje za slovenski izdelek veliko, kaže tudi udeležba na nedavnem največjem letališkem sejmu v Dubaju, kjer je bila kapsula airpod razglašena za inovativni produkt, ki bo oblikoval prihodnost letališke izkušnje. »Povpraševanje po naših kapsulah je bilo neizmerno. Če bi trenutno imeli narejenih tisoč kapsul, bi jih brez težav postavili na večjih letališčih,« dodaja Mrgole.