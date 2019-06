Pravijo, da je kava objem v skodelici, da kava ne sprašuje neumnih vprašanj, temveč nas preprosto razume. Ekipa Cafelier obožuje vse, kar je povezano s kavo, najrajši pa imajo odličen tradicionalni espresso ali capuccino. »Pri kavi smo precej pozorni in pikolovski pri pripravi in predpripravi napitka, pozorni smo tudi na okus ter videz kave. V Sloveniji je vse to prava redkost, saj je le peščica lokalov, ki upoštevajo vsa pravila pravih baristov,« pove Jan Pavlič, del Cafelierjeve ekipe.

»Zgodilo se je pred nekaj leti, nekje med drugo in tretjo uro zjutraj. S sodelavko sva ravno hotela zapustiti lokal, ko sem se še zadnjič obrnil proti kavarni in preveril, ali je vse tako, kot mora biti. Nato sem zagledal kavni aparat, ki je bil neočiščen,« pove in nadaljuje: »Bil sem tako jezen nase, kako sem lahko to pozabil in zakaj moram to početi prav zdaj, po celotnem dnevu dela. Med čiščenjem kavnega aparata sem si opekel roko in takrat na glas rekel: zakaj ne obstaja neka stvar – ročka, ki bi lahko očistila kavni filter v 60 sekundah.« In to je bil trenutek, ki je spremenil življenje Pavliča in ekipe, ki jo je pritegnil k sodelovanju.

Ročka, ki očisti kavni filter

Skupaj so dobili idejo narediti produkt, ki bo olajšal ne le čiščenje, ampak tudi pogled na stanje in prakso gostinca. »Trenutna metoda čiščenja je nespremenljiva že več kot sto let, kar predstavlja za nas ogromen izziv,« razloži povod za nastanek produkta Cafelier C1. Gre za inovativen avtomatski produkt, ki olajša in bistveno skrajša čas čiščenja kavnih aparatov v gostinski dejavnosti. Skrbi, da kava obdrži prvinski okus ter aromo in to kakovost ohranja skozi celoten dan. »Cafelier C1 je intuitivna električna naprava, ki se napaja iz zmogljive litij-ionske baterije. Naprava je na videz izredno podobna vsaki standardni kavni ročki, praktično enak je tudi sistem namestitve na kavni aparat. C1 je tako združljiv z večino profesionalnih kavnih aparatov. Čiščenje z našim produktom pa je več kot preprosto. S pritiskom na gumb Cafelier C1 poskrbi za desetsekundno čiščenje kavnega filtra in s tem omogoča, da je vsaka postrežena kava takšna, kot si jo želi vsak kavopivec,« razloži delovanje.

A pot ekipe je bila in še vedno je daleč od preproste. Veliko odrekanja in ogromno časa posvečajo samemu projektu, razvoju, načrtovanju, implementaciji na trg, prodaji, marketingu kot tudi proizvodnji. Vsa privarčevana sredstva še vedno vlagamo v podjetje. »Imeli smo to srečo, da so naši starši, stari starši in bližnji prijatelji verjeli v nas, našo zgodbo in nas tako tudi finančno in moralno podprli, za kar smo jim lahko več kot hvaležni,« o ekipi petih ljudi pove Pavlič.