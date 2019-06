Predstavnica zadrske policijske uprave Ivana Grbin je za spletni portal Dalmacija Danas pojasnila, da so policisti prijavo o mrtvem moškem v morju prejeli danes ob 10.25.

Truplo so našli v zalivu Tračica, na njem niso odkrili znakov nasilja. Moški je bil oblečen in brez dokumentov. Policija je že opravila ogled kraja in zbira druge podrobnosti o domnevni nesreči.

Po podatkih Dalmacije Danas gre za že tretji smrtni primer v hrvaškem morju v zadnjem tednu dni.