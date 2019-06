Veselja in praznovanja Liverpoolčanov, ki ju je prinesla že šesta krona evropskih prvakov, ni moglo pokvariti nič. Niti bolj ali manj tiho priznanje, da je letošnji finale lige prvakov ponudil zelo povprečen nogomet ali, kot bi rekli na Otoku, da je bilo »vlažno petje«, kar je fraza, po kateri posegajo, kadar nekaj ne izpolni pričakovanj ali po malem razočara.

Veliko rdeče praznovanje v Madridu

Veliko rdeče praznovanje se je začelo že veliko prej, preden je kapetan Liverpoola Jordan Henderson dvignil v zrak velik in težak pokal na stadionu Wanda Metropolitano v Madridu, ki so ga preplavili navijači Liverpoola in Tottenhama, med katere so se pomešali številni drugi angleški navijači. Liverpoolovih je bilo veliko več kot Tottenhamovih. Posebno tistih brez vstopnic. V španski prestolnici naj bi se zbralo okoli 100.000 navijačev. V petek so zaradi tega finala dosegli nov rekord: z Otoka je prvič v enem dnevu poletelo več kot 9000 letal. Rednih poletov v Madrid je bilo vse premalo. Našteli so 400 čarterskih poletov. V Madrid je poletelo tudi okoli 1100 manjših zasebnih letal z bolj petičnimi navijači.

Če nisi strasten nogometni navijač, ne moreš razumeti, zakaj nekdo potuje v tujino na tekmo brez vstopnice, da bi jo, kot doma, gledal na televiziji v kakšnem nabito polnem lokalu. Ali na zaslonu pametnega telefona pred stadionom. Tekma je samo razmeroma kratek predah med kolektivnim rajanjem pred tekmo in rajanjem s praznovanjem ali utapljanjem žalosti po tekmi. Liverpoolski navijači so neutrudno praznovali zmago pozno v noč. Večina pred pubi in bari. Pod budnimi očmi 4700 španskih policistov, ki ne poznajo šale.