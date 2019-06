Tivolski lok nujen, a bo šele po 2026

Peter Pahor je v članku z zgornjim naslovom (Dnevnik, 29. 6. 2019) zapisal, da so minila štiri leta od sprejema sklepa o pripravi državnega prostorskega načrta za tivolski lok, da projektiranje poteka, vendar se je zapletlo pri usklajevanju dostopa do Pivovarne Laško Union. Vrednost naložbe se je podvojila od 17 milijonov na predvidenih 40 milijonov evrov in še narašča (70–80 milijonov evrov in štiri leta za spremembo državnega prostorskega načrta predvideva Dejan Jurkovič, vodja sektorja za železnice pri direkciji za infrastrukturo, kot je zapisano v Delu 18. 5. 2018). Dnevnik sporoča tudi, da je bil tivolski lok zgrajen že v času 1. svetovne vojne in je deloval vse do rekonstrukcije ljubljanskega železniškega vozlišča v šestdesetih letih prejšnjega stoletja. Manjka pa informacija, da je alternativa tivolskemu loku obvoznica Vič–Dravlje s priključkom na gorenjsko progo, ki je začrtana na vojaškem zemljevidu iz leta 1939, gradili pa so jo po drugi svetovni vojni (proga 5. kongresa) vse do leta 1949, ko so gradnjo ustavili. Na nedokončano gradnjo še danes spominjajo betonski podvozi v Podutiku.