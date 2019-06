Brez sajenja dreves ne bo sence

Bila sva v vrsti in potrpežljivo sva čakala na pregled potnih listov. Hčerkico sem tesno držal v objemu, z izrazom na obrazu, da mi tokrat ne bo ušla. Ko sem namreč predhodno poskušal urediti letalske vozovnice pri pultu, mi je kot blisk zbežala na drugo stran terminala in potreboval sem kar nekaj časa, da sem hihitajočo se deklico ujel in jo prinesel nazaj. Takrat je imela manj kot dve leti in vse jo je zanimalo, energije pa je imela več kot jedrska elektrarna Krško. Bila sva sama, saj je morala žena nazaj v službo v Singapurju, medtem ko sva s hčerkico podaljšala dopust v Sloveniji za en teden.