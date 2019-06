Na primorski avtocesti je prišlo do prometne nesreče tudi med počivališčem Ravbarkomanda in Postojno proti Kopru, zaprt je vozni pas, prometnoinformacijski center pa o zastoju zaenkrat ne poroča.

Zastoj pa je še vedno na primorski avtocesti med priključkoma Divača in Senožeče proti Ljubljani, kolona vozil je trenutno dolga štiri kilometre.

Zastoj se je podaljšal tudi na štajerski avtocesti med izvozom Maribor center in pokritim vkopom Malečnik v smeri Avstrije, trenutno sega pet kilometrov daleč.

Na gorenjski avtocesti je pred predorom Karavanke proti Avstriji kolona vozil dolga tri kilometre. Zastoji so tudi na cestah Lucija-Strunjan in Šmarje-Koper ter na cesti Tržič-Ljubelj, pred predorom Ljubelj proti Avstriji, ki ga zaradi mejne kontrole na avstrijski strani občasno zapirajo.

Na nekaterih mejnih prehodih s Hrvaško je podaljšano čakanje za vstop v državo, in sicer je treba na prehodih Dragonja, Sečovlje in Gruškovje čakati po uro in pol, na prehodu Zgornji Leskovec 50 minut, na prehodu Sočerga pa 30 minut.