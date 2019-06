Reševalci so štiri britanske plezalce opazili s helikopterja, in sicer v baznem taboru v bližini gore Nanda Devi, ki s 7826 metri nadmorske višine velja za drugi najvišji vrh v Indiji in 23. najvišji vrh na svetu.

Pogrešajo še osem plezalcev, med njimi so štirje Britanci, dva Američana, Avstralka in Indijka, ki so se prejšnji teden odločili preplezati še neosvojen vrh v pogorju, kjer leži tudi Nanda Devi.

Potem ko so v soboto reševanje ovirale neugodne vremenske razmere, so danes številni reševalci tudi peš prečesavali območje. Reševanje bodo s pomočjo dveh helikopterjev nadaljevali v ponedeljek.

Rešeni plezalci po podatkih oblasti niso bili del skupine, so bili pa z njo v stiku vse do 26. maja, torej do dneva pred tem, ko je območje zasul plaz. "Plezali so ločeno, a so bili v stiku z večjo skupino. Zaradi močnega sneženja oziroma slabega vremena so obtičali v baznem taboru," je za AFP povedal načelnik policije v okrožju Pithoragarh R. C. Rajguru.

Skupina, ki jo je vodil britanski plezalec Martin Moran, je sprva nameravala splezati na Nanda Devi, ki ga je v preteklosti uspešno osvojila že dvakrat, vendar pa je v poznejšem zapisu na Facebooku nakazala, da se bo podala na še neosvojen vrh.

V Indiji leži 10 vrhov, višjih od 7000 metrov, med njimi je tudi Kangčendzenga, ki s 8586 metri nadmorske višine velja za tretji najvišji vrh na svetu.