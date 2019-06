Podvig Nirmala Purje Nimsa je ena največjih letošnjih himalajskih zgodb. Upokojeni gurka se je odločil, da v okviru svojega projekta Possible 14/7 v eni sezoni oziroma v sedmih mesecih spleza na vseh 14 osemtisočakov. Svojo sposobnost je dokazal že pred dvema letoma, ko je v rekordnih petih dneh splezal na tri osemtisočake – Everest, Lotse in Makalu.

Letos je začel konec aprila z Anapurno in nadaljeval v maju z Daulagirijem in Kangčendzengo, potem je kljub neverjetnemu navalu gornikov v manj kot 11 urah splezal na vrh Everesta in sosednjega Lotseja ter končal (za zdaj) nekaj dni pozneje z Makalujem. Šest osemtisočakov v manj kot mesecu dni – že s tem je dosegel nov rekord, saj doslej še nihče ni splezal toliko osemtisočakov v tako kratkem času.

Po načrtu bi se moral že junija lotiti petih himalajskih velikanov v Pakistanu: K2, Nanga Parbata, Broad Peaka in Gašerbruma I ter Gašerbruma II. Preplezati jih namerava do začetka avgusta, po uspešno opravljeni fazi projekta pa bi se vrnil v Himalajo in do začetka novembra splezal še zadnje tri osemtisočake Manaslu, Čo Oju in Šišapangmo v Tibetu.

Vendar pa so njegovo neverjetno odpravo ogrozile finančne težave in največji izziv projekta Possible 14/7 ni vprašanje, ali je Nirmal Purja dovolj močan in izkušen, da bi lahko splezal na vse osemtisočake, ampak kako zagotoviti finančna sredstva, ki bodo omogočila nadaljevanje odprave. Po zelo uspešni pomladi se je znašel v stiski, v kateri ima le še teden, mogoče dva časa, da si zagotovi nadaljevanje odprave v Pakistanu.

Plezanje na osemtisočake je zelo drago početje. Nims pleza z manjšo ekipo šerp, pri vzponih uporablja dodatni kisik, razdalje med baznimi tabori posameznih osemtisočakov pa večinoma premaguje s helikopterskimi leti. Seveda je daleč najvišji strošek dovolilnica za vzpon na vrh osemtisočaka. Zgolj za Everest stane 30.000 dolarjev. Nirmal Purja za plezanje ne uporablja komercialne agencije, vseeno pa so stroški pristopnih dovoljenj tako visoki, da bi brez finančne podpore sponzorjev lahko povzročili predčasen konec projekta.

Upajmo, da bo Nirmal našel nekaj podpornikov, ki bodo pomagali pri kritju stroškov, saj bi bilo škoda, če bi moral predčasno končati navdihujoč projekt. Niti ne zato, ker je v gorah dokazal svojo neomajno moč in vliva zaupanje, da je projekt sposoben izpeljati do konca, ampak bolj zaradi plemenitosti, ki jo je pokazal ob dosedanjih vzponih. Praktično takoj zatem, ko se je z vrha Anapurne vrnil v bazni tabor, se je udeležil iskalne akcije malezijskega gornika, ki je med sestopom z vrha omagal na višini 7500 metrov. S tremi šerpami je priplezal do njega in odnesli so ga do 3. tabora, od koder so ga izčrpanega in s hudimi omrzlinami s helikopterjem prepeljali v bolnišnico v Katmandu, od tam pa v klinični center v Malezijo, kjer je Malezijec žal umrl. Štirinajst dni pozneje je Nims med sestopom s Kangčendzenge s še dvema šerpama poskušal pomagati dvema indijskima gornikoma, ki sta zbolela za višinsko boleznijo. Skupaj so ju spravili do 4. višinskega tabora, a je bilo žal prepozno, saj sta tam preminila.

Četudi Nirmalu Purji letos ne bi uspelo osvojiti vseh osemtisočakov oziroma bi moral projekt nadaljevati prihodnje leto, pa ima še ogromno časa, da popravi veljavni svetovni rekord, ki ga je daljnega leta 1987 postavil legendarni poljski alpinist Jerzy Kukuczka: za osvojitev vseh 14 osemtisočakov je potreboval malo manj kot osem let.