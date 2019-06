Ljudje se premalo zavedamo pomena pravilnega dihanja, saj nas o tem niso učili. »Dihanje se večini zdi samoumevno. Indijanci, denimo, že dojenčke učijo, kako pravilno dihati. V času moje športne kariere se nihče od trenerjev ni posvečal dihanju, čeprav je to najpomembnejši mehanizem za uravnavanje energije v telesu. Šele s terapevtom naravnega zdravljenja Marjanom Ogorevcem sva v preteklosti izvajala dihalne vaje,« pojasni nekdanja vrhunska atletinja mag. Brigita Langerholc Žager, ki prisega na dihalno tehniko tummo.

Dihanje je ključnega pomena, ne samo pri športu, ampak ima neposreden vpliv na izboljšanje kakovosti življenja, poudarja nekdanja tekačica na 800 metrov, četrta na olimpijskih igrah v Sydneyju: »Že z majhnimi in preprostimi koraki lahko bistveno vplivamo na telesne, mentalne, čustvene in duhovne procese. Ob globokem dihanju se namreč v telesu začne kopičiti tudi do trikrat več kisika kot v običajnih okoliščinah, izloča pa se ogljikov dioksid, katerega koncentracija v telesu posledično močno pade.«

Temelj na dokazanih in merljivih rezultatih

Gre za odlično motivacijsko-energetsko tehniko, ki prinaša takojšen in tudi dolgotrajen učinek, zagotavlja sogovornica: »Dihalna tehnika tummo izhaja iz budističnega učenja tummo, kar pomeni notranji ogenj v kombinaciji s tehniko dihanja Rebirth (ponovno rojstvo, op. p.). Ob pravilni izvedbi lahko dostopamo oziroma vplivamo na endokrini sistem, ki nadzira hormone, s čimer direktno vplivamo na počutje. S pravilnim dihanjem tudi dejansko spremenimo svoje notranje biokemično okolje.«

Po besedah Langerholčeve so koristi te dihalne tehnike večplastne in neverjetne. Temeljijo na dokazanih in merljivih rezultatih, ki jih lahko tudi sami izmerimo in sami sebi dokažemo, da smo na pravi poti do ohranjanja zdravja in vitalnosti. Z izvajanjem dihalne tehnike tummo lahko poskrbimo za večjo odpornost proti stresu in boljše psihofizične oziroma športne sposobnosti.

»Avtomatično bolj zavestno in globoko dihamo, skrbimo za boljšo prekrvavljenost in alkaliziranje telesa, krepitev kardiovaskularnega sistema, hitrejše okrevanje in regeneracijo ter uravnavanje telesne teže. Povečamo življenjsko moč in vitalnost ter harmoniziramo fizično, mentalno, čustveno in duhovno področje,« dodaja Brigita Langerholc, ki o koristih dihalne tehnike tummo sicer predava na svojih delavnicah.