Roglič (Jumbo Visma) je s traso po ulicah mesta romantike opravil v 22:33 minute, s tem sicer za 26 sekund zgrešil še tretjo zaporedno zmago na kronometrih letošnjega Gira in pristal na 10. mestu, vendar ob tem bil za 31 sekund hitrejši od Lande (Movistar). Tako je 29-letni Zasavčan Španca po prekolesarjenih 3546,8 kilometra v skupni razvrstitvi prehitel za osem sekund in s tem osvojil prve stopničke Slovenije na dirkah za grand tour.

Zmago na legendarni dirki je na zadnji etapi potrdil 26-letni Carapaz. Član ekipe Movistarja je na zadnjo etapo prišel z 1:54 minute prednosti pred najbližjim zasledovalcem domačinom Vincenzom Nibalijem (Bahrain Merida), proti izkušenemu Italijanu pa je v vožnji na čas izgubil le 49 sekund in tako slavil s 1:05 prednosti.

Zmago na današnjem kronometru si je prikolesaril Američan Chad Haga (Team Sunweb) s časom 22:07 minute, pred belgijskima članoma Lotto-Soudal Victorjem Campenaertsom (+0:04) in Thomasom de Gendtom (+0.07).

Roglič lovil zmago na vseh treh kronometrih

Današnji kronometer je bil sicer tretji na letošnjem Giru, prvega v Bologni in drugega v San Marinu je dobil slovenski zvezdnik Roglič. Po prvem je oblekel rožnato majico vodilnega in jo nosil pet dni. Predal jo je Italijanu Valeriu Contiju, ta pa po šestih dneh drugemu slovenskemu junaku in klubskemu kolegu Janu Polancu.

V 14. etapi pa je v ospredje prišel Ekvadorec Richard Carapaz, ki je na vodilnem mestu v velikem slogu pripeljal do Verone.

Po sredini etapi s ciljem v Anterselvi je imel Ekvadorec že minuto in 54 sekund prednosti in zdelo se je, da mu jo bodo le stežka odvzeli. To je do danes dokazal, saj ni izgubil niti sekunde.