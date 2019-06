Incident je bil posledica političnih pretresov in vlada je sprejela ukrepe za zaustavitev teh pretresov, kar je pravilna politika, je kitajski obrambni minister dejal na regionalnem varnostnem forumu v Singapurju. Vprašal se je, zakaj nekateri še vedno trdijo, da Kitajska ni ustrezno obravnavala incidenta, ki se je zgodil v noči s 3. na 4. junij leta 1989.

Za kitajske voditelje je brutalno zatrtje demonstracij pod vodstvom študentov na Tiananmenu, med katerim je bilo ubitih več sto, po nekaterih podatkih celo več tisoč ljudi, sicer tabu tema, vendar so oporečniki prepričani, da bo javnost nekoč terjala njihovo odgovornost.

Omenjanje obletnice je prepovedano

Na Kitajskem je vsakršno omenjanje obletnice prepovedano. Cenzura svetovnega spleta se okrog spornega datuma še zaostri, vsakršno namigovanje na obletnico, kot je 35. maj ali emotikon sveče, pa je avtomatično izbrisano. Preživeli in družinski člani žrtev, ki so še vedno na Kitajskem, so pod strogim nadzorom oblasti in ne smejo govoriti s tujimi novinarji.

Wei je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP forum nagovoril dan potem, ko je vršilec dolžnosti ameriškega obrambnega ministra Patrick Shanahan posvaril Kitajsko pred spodkopavanjem suverenosti sosednjih držav. Kot je poudaril, ne bodo dopustili, da bi ZDA ustrahovale Kitajsko zaradi njihove politike v Tajvanu, na Južnokorejskem morju in v avtonomni regiji Xinjiang.

Pri prizadevanjih za ponovno združitev Tajvana s Kitajsko se slednja ne bo odrekla uporabi sile, je povedal Wei in opozoril, da bi bilo "zelo nevarno" podcenjevati voljo Pekinga. Je pa dodal, da si bodo iskreno prizadevali za miren proces združitve. Državi sta sicer ločeni od konca državljanske vojne leta 1949, vendar pa Kitajska Tajvan še vedno vidi kot del svojega ozemlja.