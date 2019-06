Vzrok eksplozij še ni znan. Ruske oblasti so sicer začele preiskavo v zvezi z neupoštevanjem varnostnih standardov v tovarni, kjer so proizvajali vojaške bombe in eksplozivna sredstva za civilno uporabo. V Dzeržinsk so iz 400 kilometrov oddaljene Moskve napotili posebno preiskovalno komisijo.

Med ranjenimi so tako zaposleni v tovarni kot okoliški prebivalci. Po dosedanjih podatkih eksplozije niso zahtevale nobene smrtne žrtve, je bilo pa poškodovanih 39 delavcev v tovarni in 46 okoliških prebivalcev.

Eksplozijam je sledil požar. Gorelo je okoli 800 kvadratnih metrov območja tovarne, ogenj pa se je razširil tudi na bližnji gozd. Požar so gasilci uspeli pogasiti nekaj ur po izbruhu. Z območja se je valil gost dim, zato so oblasti prebivalce pozvale, naj imajo zaprta okna in se ne zadržujejo na prostem.

Eksplozije so uničile pet poslopij tovarne Kristal. Poškodovanih je tudi 180 stanovanjskih stavb v bližini.

Na območju so razglasili izredne razmere.

Reševalno operacijo na kraju eksplozije so ponoči končali, zdaj bosta sledila ocena škode ter odstranjevanje posledic eksplozij.

Industrijske nesreče v Rusiji niso redkost, večinoma pa se zgodijo zaradi neupoštevanja varnostnih standardov. Od leta 2014 se je v tovarnah eksplozivnih sredstev po vsej Rusiji zgodilo že okoli deset eksplozij. V tovarni Kristal je eksplozija odjeknila že pred dvema tednoma, poroča Tass. V neki drugi tovarni orožja v Dzeržinsku pa je v eksploziji avgusta lani umrlo pet ljudi.