Pri Kobaridu v nesreči umrla dva motorista, eden huje ranjen

Ob 11.53 uri so novogoriške policiste obvestili o hudi prometni nesreči blizu vasi Trnovo ob Soči, v kateri sta umrla dva avstrijska motorista, eden pa je huje poškodovan. Na kraju nesreče so posredovali tudi gasilci in reševalci.