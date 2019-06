Dunajsko tožilstvo je po pisanju avstrijskega portala Profil uvedlo preiskavo proti varnostnemu svetovalcu Julianu H. in dvema pomočnikoma, ki naj bi bili vpleteni v nastanek videa iz leta 2017, v katerem nekdanji predsednik svobodnjakov (FPÖ) Hanz-Christian Strache domnevni nečakinji ruskega oligarha obljublja vladne posle v zameno za pomoč pred parlamentarnimi volitvami.

V spornem posnetku naj bi Julian H. igral spremljevalca domnevne bogatašinje. Njemu ter Avstrijcu po poreklu iz BiH in državljanu Bosne in Hercegovine očitajo prevaro, zlorabo snemalnih naprav in poneverbo dokumentov.

Julian H. ima po pisanju Die Welt v Münchnu svoje varnostno podjetje, ki nudi varnostno svetovanje in usluge za varnost podjetij.