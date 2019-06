Konservativna stranka premierke Therese May ni edina na Otoku, ki bo kmalu dobila novega voditelja. Le da bo izbor vodje Liberalnodemokratske stranke, ki je sodeč po anketah trenutno celo najbolj priljubljena, precej bolj civiliziran od tega, kar se obeta konservativcem.

Izbor novega vodje konservativcev je sprožila napoved Mayeve, da 7. junija odstopa s položaja šefice stranke, s tem pa tudi s premierskega položaja. Izbor novega vodje liberalnih demokratov je sprožila odločitev njihove legende, 76-letnega Vincea Cabla, po poklicu ekonomista, da se upokoji. Bil je edini otoški politik, ki je opozarjal in napovedal veliko finančno-bančno krizo leta 2008. To je njegova že druga politična upokojitev. Dolga leta je bil v senci veliko mlajšega Nicka Clegga, v novejši zgodovini najuspešnejšega vodje, ki je stranko po volitvah leta 2010 povedel v koalicijo s konservativci Davida Camerona. Clegg je bil namestnik premierja, Cable minister za poslovne zadeve. Ko so volilci pet let kasneje liberalne demokrate kaznovali zaradi sodelovanja s konservativci (od 57 jim je ostalo vsega osem poslanskih sedežev), je Cable izgubil poslanski sedež in zapustil politiko. Počel je marsikaj, med drugim nastopil v televizijskem šovu Zvezde plešejo.

Stranko vrnilo nasprotovanje brexitu

Leta 2017 se je zaradi nasprotovanja brexitu vrnil v politiko in bil vnovič izvoljen za poslanca ter potem vodjo liberalnih demokratov. Odhaja na novem vrhuncu liberalnih demokratov, ki so z dosledno politiko proti brexitu na nedavnih evropskih volitvah z 20,3 odstotka glasov zasedli drugo mesto in porazili obe veliki stranki, laburiste (bili so tretji) in konservativce (bili so peti). Zaostali so samo za stranko Brexit Nigela Faragea. Po najnovejših raziskavah javnega mnenja pa so liberalni demokrati trenutno celo najbolj priljubljena stranka na Otoku, kar se dogaja prvič po devetnajstih letih.

Zelo visoko so bili tudi po kampanji za parlamentarne volitve leta 2010, ki je postala znana po sintagmi »strinjam se z Nickom«, ker je takrat Nick Clegg (zdaj živi v Kaliforniji in je podpredsednik Facebookovega oddelka za globalne zadeve in komunikacije) čez noč zaslovel in so se voditelji drugih strank kar naprej strinjali z njim. Raziskave liberalnim demokratom zdaj pripisujejo 24 odstotkov glasov, stranki Brexit 22, konservativcem in laburistom po 19 in Zelenim devet odstotkov. Kar sedemdeset odstotkov volilcev brexit razglaša za najpomembnejše britansko vprašanje.