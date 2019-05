Luigi Di Maio ostaja na čelu italijanske stranke Gibanja petih zvezd kljub njenemu znatnemu padcu priljubljenosti in »šele« tretjemu mestu na evropskih volitvah za Ligo Mattea Salvinija in levosredinskimi demokrati. Di Maio (32) je zaradi slabega rezultata dal strankinemu članstvu priložnost, da se izreče o njegovem vodenju Gibanja – kot običajno so glasovanje izpeljali po spletu. Dobil je 80-odstotno podporo od 56.127 članov stranke, ki so se udeležili glasovanja.

Gibanje petih zvezd je na evropskih volitvah dobilo 17,1 odstotka glasov ali natanko pol manj od Lige. Opozicijska Demokratska stranka jih je pobrala 22,7 odstotka. Rezultati obeh vladnih strank so skoraj povsem obrnjeni kot na lanskih parlamentarnih volitvah – takrat je Gibanje petih zvezd dobilo 32,7 odstotka glasov, Liga pa 17,4 odstotka. Zaradi tega je v Italiji veliko ugibanja, ali bo Salvini potegnil kakšno potezo, saj je očitno, da vladna razmerja več ne ustrezajo razpoloženju v javnosti. Toda Salvini je po evropskih volitvah jasno dejal, da rezultati ne spreminjajo ničesar doma, pač pa spreminjajo razmerja v Evropi. »Ne bo predčasnih volitev, septembra bomo pripravljali nov proračun,« je dejal v četrtek. »Če bi želel zrušiti vlado, ne bi noč in dan sestavljal predlogov za ukrepe… toliko je treba postoriti, da si predčasnih volitev ne želim,« je dejal Salvini.

Liga in Gibanje se sicer razhajata pri številnih pomembnih vsebinskih vprašanjih, zato je bilo vladanje in iskanje kompromisov že doslej zelo naporno. Po ocenah analitikov tako Salvini morda izkorišča veliko priljubljenost Lige in upadanje podpore Gibanju za to, da v vladi doseže svoje predloge, zavedajoč se, da di Maiu predčasne volitve nikakor ne dišijo. ba, agencije