Po koncu nogometne sezone: Qarabag

Legenda pravi, da so predsednika evropske nogometne zveze Uefa Aleksandra Čeferina na prvi predsedniški poti v Azerbajdžanu pričakali s predsedniškimi častmi. Na letališču, s fanfarami in salvami. Z ognjemetom. V državi, ki jo mnogi postavljajo na rob Evrope v Azijo, imajo očitno radi nogomet, pa naj gre za promocijo države ali zgolj za navijanje. Njihov najboljši nogometni klub Qarabag je boljši od vseh naših klubov, po točkovanju Uefe je postavljen celo višje od Maribora. Prejšnjo sezono, lansko leto ob tem času, je Qarabag na poti proti ligi prvakov najprej izločil ljubljansko Olimpijo in albanski Kukësi, potem pa po porazu z beloruskim Bate Borisovom in zmagi nad moldavskim Šerifom iz Tiraspola končal v ligi Evropa v skupini z londonskim Arsenalom, lizbonskim Sportingom in poljskim klubom Vorskla Poltava. Napravili so posel, ki bi si ga letos v naslednjih mesecih želel napraviti slovenski prvak, nogometni klub iz Maribora.