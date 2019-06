Real Madrid bo nocoj predal evropsko krono Tottenhamu ali Liverpoolu, ki bosta v španski prestolnici na stadionu Wanda Metropolitano poskrbela za prvi angleški finale lige prvakov po letu 2008. Tottenham bo v premiernem finalu lige prvakov lovil prvi evropski naslov, Liverpool pa se bo poskušal šestič zavihteti na veliki prestol, s čimer bi se utrdil na tretjem mestu najuspešnejših klubov v zgodovini tekmovanja. Doslej je Real osvojil trinajst naslov, Milan sedem, Barcelona, Bayern in Liverpool pa so najžlahtnejšo lovoriko prejeli po petkrat.

Potem ko je že kazalo, da se bosta v zadnjem dejanju sezone pomerila Barcelona in Ajax, sta si angleška predstavnika na dramatičnih povratnih tekmah polfinala zagotovila vstopnico za zaključni spektakel. Liverpool je po sijajni predstavi nadoknadil zaostanek treh golov proti Barceloni, Tottenham pa je v zmagovitem zadnjem napadu zaradi več golov v gosteh izločil Ajax. Finalista sta za napredovanje trepetala že v skupinskem delu tekmovanja, ko sta se šele v zadnjem krogu prebila v izločilne boje. Tottenham je v letošnji evropski sezoni šestkrat zmagal, štirikrat izgubil in dvakrat remiziral, Liverpool pa je vpisal sedem zmag, štiri poraze in remi. Moštvi sta bili na poti do finala večkrat nagrajeni za vztrajnost do zadnjega sodnikovega žvižga, kar napoveduje negotovo bitko za šampionski pokal z velikimi slonjimi ušesi.

Klopp običajno pogrne v finalu

Finale v Madridu bo med drugim ponudil dvoboj novodobnih karizmatičnih trenerjev, ki doslej nista osvajala velikih lovorik. Nemec Jürgen Klopp je z Borussio iz Dortmunda in Liverpoolom odigral že sedem finalnih dvobojev in osvojil le nemški pokal pred sedmimi leti. Na klopi obeh moštev je po enkrat nastopil v finalu lige prvakov in obakrat izgubil. Nazadnje pred letom dni, ko je bil Real Madrid boljši s 3:1. Doslej je le Marcello Lippi z Juventusom trikrat zapored pogrnil v mednarodnem finalu. Mauricio Pochettino, argentinski trener Tottenhama, je v karieri vodil londonski klub le v finalu angleškega ligaškega pokala in izgubil proti Chelseaju.

Klopp in Pochettino bosta v spopadu za ligo prvakov na igrišče poslala najmočnejši zasedbi. Liverpool bo v primerjavi z zgodovinskim polfinalom proti Barceloni močnejši za pomembna aduta Mohameda Salaha in Roberta Firmina, v udarno enajsterico Tottenhama pa naj bi se po poškodbi gležnja vrnil zvezdniški napadalec Harry Kane, ki je nazadnje igral 9. aprila. V Madridu se obetajo ostri dvoboji med Salahom in Vertonghnom, Eriksenom in Fabinhom, Kanom in van Dijkom…, ki bodo odločili zmagovalca. Spektakel na razprodanem stadionu madridskega Atletica bo sodil Koprčan Damir Skomina, ki bo na velikem odru dočakal vrhunec profesionalne sodniške kariere. Pred dvema letoma so mu zaupali sojenje finala lige Evropa med Ajaxom in Unitedom, pred sedmimi leti je bil glavni delivec pravice na tekmi za evropski superpokal. Nocoj mu bosta pomagala stranska sodnika Jure Praprotnik in Robert Vukan.