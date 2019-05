V Novi Gorici bo jutri ob 17. uri povratna tekma dodatnih kvalifikacij za popolnitev prve nogometne lige med Gorico in Taborom iz Sežane. Prvo tekmo je dobil Tabor z 2:1.

Je mogoče potegniti kakšne vzporednice z zaključkom sezone 2014/15, ko je Gorica prvič potrjevala prvoligaški status v dodatnih kvalifikacijah? Njen tekmec je bil Aluminij, ki ga je premagala šele na povratni tekmi. Neprijeten podaljšek sezone je bil prvi preizkus novega predsednika Harija Arčona, ki je sicer takrat reševal predvsem poslovne zablode iz obdobja s Parmo. Naključje je hotelo, da so ga ob nastopu novega štiriletnega mandata doletele tudi nove kvalifikacije, le da so tokrat v ospredju težav tekmovalni neuspehi. Če se je pred štirimi leti krivce iskalo v Parmi, je tokratno potovanje od posledic k vzrokom precej krajše, saj se konča v klubskih pisarnah. V Novi Gorici, milo rečeno, niso imeli najbolj srečne roke pri sestavljanju igralsko-trenerskega mozaika, še vedno je več vprašanj kot odgovorov tudi v zvezi s »sporazumnim« odhodom Mirana Srebrniča.

Ob iskanju vzporednic z bojem za obstanek pred štirimi leti je zanimiva tudi primerjava med takratno in sedanjo ekipo. So bili Jogan, Širok, Žigon, Johnson, Eleke in drugi močnejši od sedanjih izbrancev Saše Kolmana, med katerimi izstopa zgolj Velikonja? Edini s takratnimi izkušnjami pa je vratar Sorčan. Morda je bila takratna ekipa močnejša predvsem v psihološkem smislu, saj se je v klubu z novim vodstvom čutilo nov zagon, danes pa so se slabim rezultatom očitno pridružile tudi nekatere neprijetnosti, ki brbotajo za vrati garderobe. »Čaka nas tekma na življenje ali smrt,« so zgovorne besede goriškega trenerja Saše Kolmana, ki slikovito ponazarjajo, s kakšnim bremenom bodo modro-beli pritekli na igrišče.

Bodo Sežančani bolj sproščeni? V sredo so videli, da je Gorica premagljiva, uspešno so poiskali slabosti v igri nekdanjih prvakov in jih obrnili sebi v prid. Ampak zmaga na prvi tekmi je lahko tudi dvorezen meč, saj je ekipo oziroma celoten klubski pogon pripeljala na prag uspeha, ki so ga gradili v zadnjih sezonah, in kar naenkrat so dovoljene sanje. Morebitna prva liga prinaša nove izzive, ki jih majhni klubi težko dohajajo, ampak če jim uspe, je morda pred Kraševci drugačna zgodba, kot je bila tista enoletna pred 19 leti.

Verjetni postavi – Gorica: Sorčan, Curk, Celcer, Grudina, Velikonja, Kolenc, Filipović, Osuji, T. Kavčič, Lipušček, Šipek, Tabor: Rener, Vukelić, Sever, Slavec, Aliaj, Nemanić, Azinović, Krivičić, Stančič, Kebe, Stevanović.