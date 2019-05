Slovenska nogometna reprezentanca je zaradi obveznosti igralcev v klubih v okrnjeni zasedbi začela priprave na kvalifikacijski tekmi za evropsko prvenstvo z Avstrijo v petek, 7. junija, v Celovcu in Latvijo v ponedeljek, 10. junija, v Rigi (obakrat začetek ob 20.45). Kapetan Bojan Jokić ima jutri povratno tekmo dodatnih kvalifikacij za obstanek v prvi ruski ligi, potem ko je Ufa na prvi tekmi premagala Tomsk z 2:0 ob izdatni pomoči slovenskega reprezentanta, ki je bil asistent za vodilni gol. Centralni branilec Aljaž Struna ima jutri še obveznosti s Houstonom v ameriški ligi, bočni branilec Jure Balkovec pa s Hellasom Verona v drugi italijanski ligi. Vsi trije se bodo ekipi pridružili na začetku prihodnjega tedna. Včeraj sta iz slovenske lige prišla napadalec Luka Zahović (Maribor), z 18 goli najboljši strelec slovenskega prvenstva, in vratar Nejc Vidmar (Olimpija), ki sta pričakovan izbor selektorja Matjaža Keka po tekmi finala slovenskega pokala.

Slovenska reprezentanca je včeraj načrtovala druženje igralcev z mediji v Kranjski Gori, kjer je od četrtka. Hotel Kompas, kjer so zaradi potrebe reprezentance uredili tudi ločeno jedilnico od ostalih gostov, je baza slovenske reprezentance, saj ne more bivati in trenirati v nacionalnem centru na Brdu pri Kranju, ker prenavljajo hotel Kokra. Ko je bila večina novinarjev opoldne že na poti na Gorenjsko, je prišlo izredno obvestilo, da so do nadaljnjega odpovedane vse medijske aktivnosti reprezentance zaradi zdravstvenih težav enega izmed članov strokovnega štaba. Reprezentanco so po neuradnih podatkih pretresle težave prvega pomočnika Igorja Benedejčiča.

Slovenska reprezentanca, ki verjame v čim hitrejše okrevanje člana strokovnega štaba, nadaljuje s treningi po programu, da bo pripravljena za junijski tekmi, ki sta lahko že odločilni za pot na evropsko prvenstvo leta 2020. Če želi ostati konkurenčna v boju za drugo mesto, ki vodi neposredno na zaključni turnir, potrebuje vsaj štiri točke. Izziv je velik, saj je favorizirana Avstrija po porazih s Poljsko in Izraelom še brez točke, Latvijo pa kot selektor vodi Slaviša Stojanović.