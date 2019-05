V United Group pričakujejo, da bo posel, ki ga mora odobriti še regulator, zaključen pred koncem leta. »Pridobitev operaterja Tele2 bo pospešila rast skupine in utrdila njen vodilni položaj v panogi, v kateri deluje v tem delu Evrope,« so navedli v skupini, ki je želela v Sloveniji prevzeti Pro Plus, vendar je nato sklad CME, lastnik medijske družbe, odstopil od prodaje.

Izvršna direktorica United Groupa Viktorija Boklag je ob tem ocenila, da je Hrvaška zanje pomemben in privlačen trg, zato so z nakupom Tele2 Hrvaška zelo zadovoljni. »Slednji nam namreč omogoča, da še naprej širimo delovanje skupine v države EU in krepimo naše telekomunikacijske storitve. Imamo odlične rezultate pri integraciji mobilnih operaterjev v regiji po nakupu Tušmobila v Sloveniji, zato smo veseli novih priložnosti, ki jih bomo imeli s Tele2 Hrvaška,« je navedla.

»Ko smo investirali v skupino United Group, smo kot ključne elemente organske rasti prepoznali privlačen in integriran poslovni model ter položaj regionalnega vodje, obenem pa tudi sposobnost skupine, da prevzame in integrira manjša podjetja s ciljem pospeševanja svoje rasti,« pa je ocenil partner v družbi BC Partners Nikos Statopulos.

Skupina United Group s sedežem v Amsterdamu je ponudnik medijskih in komunikacijskih storitev širom jugovzhodne Evrope. Trenutno zaposluje več kot 4400 ljudi in omogoča storitve več kot 1,8 milijona gospodinjstvom, so še navedli.