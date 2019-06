#portret Nina Gregori, izvršna direktorica Evropskega azilnega podpornega urada (EASO)

Nina Gregori je danes prevzela vodenje Evropskega azilnega podpornega urada (EASO), ki deluje na Malti. Njen položaj izvršne direktorice je med najvišjimi, kar so jih kdaj v strukturah agencij in uradov Evropske unije dosegli uradniki iz Slovenije. Pred tem je na ministrstvu za notranje zadeve Gregorijeva deset let odločala o ukrepih za odpiranje ali zapiranje države pred migranti. Njena nova naloga bo podpora skupni azilni politiki EU. Proces, ki naj bi Evropo povezal, pa je lahko tudi razdiralen.