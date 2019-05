Kitajska uvaja ali zvišuje carine na 5410 ameriških izdelkov. Višje carine bodo najbolj prizadele ameriške kmetijske in živilske izdelke. Potem ko so bile do zdaj pet- do desetodstotne, bodo po novem 25-odstotne.

S 25 odstotki bo ocarinila tudi ameriške lepotne izdelke, kot so parfumi in šminke; kuhinjsko opremo, denimo mikrovalovne pečice; športno opremo, med drugim mize za namizni tenis in loparje za badminton; klavirje ter izdelke, kot so kondomi, diamanti, industrijski roboti, pnevmatike, igrače, poročajo tuje tiskovne agencije.

Kitajska se je za zvišanje carin na ameriško blago odločila prvič, odkar sta največji gospodarstvi na svetu decembra lani napovedali trgovinsko premirje, do katerega v resnici nikoli ni prišlo. Kitajska ima sicer pri carinah manj manevrskega prostora, saj je denimo lani iz ZDA uvozila le za 120,3 milijarde dolarjev blaga.

Peking je s tem odgovoril na ukrep ZDA, ki so maja carine na 200 milijard dolarjev kitajskega uvoza zvišale z desetih na 25 odstotkov.

Državi sicer za zdaj še vztrajata pri pogajanjih o trgovinskem sporazumu, a datuma za njihovo nadaljevanje še nista napovedali.