Trenutno ga kupci lahko dokupijo le pri treh njihovih modelih, in sicer pri tucsonu (na fotografiji), i30 in i30 fastbacku. V paket N line spadajo predvsem optične dodelave na karoseriji in v notranjosti. Tako so ti modeli dobili spremenjen sprednji in zadnji odbijač ter drugačno masko, v notranjosti so dodali med drugim več usnja, aluminijaste stopalke in rdeče šive, večji dinamiki pa so prilagodili tudi podvozje. Vzmeti so do 8 odstotkov trše, avtomobili so obuti v večja platišča in podobno. Tucson N line je na voljo s po dvema dizelskima (115 in 185 KM oziroma 85 in 136 kW) ter bencinskima motorjema (132 in 177 KM oziroma 97 in 130 kW) ter dvo- ali štirikolesnim pogonom. Na voljo je tudi kot mehki hibrid, ki ima do 11 odstotkov nižjo porabo.

Podobne izboljšave, le da brez mehkega hibrida, imata tudi i30 in i30 fastback. Njuna posebnost je nov dizelski motor serije smartstream s 95, 115 ali 136 KM (70, 85 ali 100 kW), ki dopolnjuje sicer že znano paleto motorjev. Paket N line pri vseh treh modelih ceno zviša od 1400 do 2300 evrov, odvisno od osnovnega paketa opreme. Pri i30 in i30 fastback je na voljo le v kombinaciji z najbogatejšima paketoma, pri tucsonu pa ga ni možno dokupiti le pri najosnovnejšem paketu trend.