Ekipa Kulturnega društva (KD) Prostorož je namreč v sodelovanju z Inštitutom za politike prostora (Ipop) v sklopu lokalne akcije Zunaj zbirala predloge Ljubljančanov za popestritev javnega prostora. Sprva so nameravali uresničiti šest najboljših predlogov, a jih je velik odziv tako presenetil, da so se odločili, da izmed šestdesetih prispelih predlogov izberejo deset zmagovalnih lokalnih akcij. Tako bodo pomagali uresničiti Krakovski kotiček, ki je nadgraditev že obstoječega kotička za druženje v Krakovem, gozdni pump track oziroma nov kolesarski park zraven OŠ Zadobrova in teraso v šišenskem gozdu, s čimer bodo prebivalci Vodnikove ceste dobili urejeno vznožje Rožnika. Med zmagovalnimi projekti so tudi ureditev shajališča Ezl Ek za prebivalce Novega Polja, organizacija filmskega večera med bloki na Ulici Ane Ziherlove v Šiški, izdelava premičnega vozička z igračami Igrovoz, ki bo na voljo vsem lokalnim otrokom za igro na prostem v ulici Vrtača, organizacija udarniške delovne akcije in piknika za »sprte« sosede na Prulah, postavitev kotička za dijake Gimnazije Šiška in lokalne prebivalce, oživitev podhoda na Tobačni ulici in preureditev betonskega korita za rože v klopco za čakajoče na avtobus ob Maistrovem spomeniku. Zmagovalci projekta Zunaj bodo od organizatorjev prejeli nasvete in pomoč pri uresničitvi projekta ter 500 evrov za nakup potrebnega materiala.