Po besedah njegovih odvetnikov naj bi šlo za iste žrtve in primere, ki so se zgodili pred desetimi leti, zato ne pričakujejo posebnih sprememb pri kazni, ki naj bi bila od tri do sedem let zapora. Kljub temu pa ameriški mediji poročajo, da bi R. Kellyju utegnila groziti precej daljša zaporna kazen, saj naj bi v štirih primerih šlo za hujša kazniva dejanja, za katera je v zvezni državi Illinois zagrožena zaporna kazen od 6 do 30 let.

V zadnjih letih je sicer na desetine žensk obtožilo R. Kellyja zaradi spolne zlorabe, več pa jih je spregovorilo tudi za dokumentarno serijo, ki so jo predvajali januarja. Dvainpetdesetletni glasbenik vse obtožbe zanika, ena od žrtev, ki je proti njemu vložila tožbo, pa je že morala na družbenih omrežjih zaprositi, naj ji ljudje nehajo pošiljati sporočila. Številni naj bi ji namreč očitali, da je tožbo vložila prepozno in da dela napako, sama pa odgovarja, da je bila v času zlorabe mladoletna in da je zakon na njeni strani.

Omenjeni dogodki so se zgodili med letoma 1998 in 2010, R. Kelly pa je bil pred kratkim v težavah tudi zaradi neplačevanja preživnine svoji bivši ženi. Letos so ga tako že dvakrat poslali v zapor, a vsakič izpustili po plačilu varščine.