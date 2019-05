Dosedanje izkušnje mi pravijo, da smo naivni, če pričakujemo, da bo naša komisarka poskrbela za Slovenijo. Ne, ona bo zdaj Evropejka in bo vdano služila EU, domovina pa zanjo ne bo imela nobenih prednosti. Na žalost nihče ne jamči, da bodo tudi drugi komisarji in komisarke delovali po enakih načelih. Lahko pa zanesljivo napovem, spet po preteklih izkušnjah, da bo komisarka na lestvicah priljubljenosti naših politikov mesec za mesecem zasedala prva mesta. Tako kot sta jih prejšnja, Janez Potočnik in Violeta Bulc. Zakaj? Ali ni to čudno, da ne rečem smešno, saj v resnici sploh ne vemo, kaj tam v EU počnejo? Končno se mi je posvetilo. Ravno zato, ker o njih nič ne vemo, so tako priljubljeni. Lahko sicer kdaj pa kdaj iz Bruslja pricurlja kakšna informacija, da komisarka pri svojem delu ni ravno vzorno uspešna, ali natančneje, da je bolj na repu komisarske elite, a kaj potem. Pri nas jo cenimo. Skoraj tako kot Pahorja. Če dobro premislim, je kar v sebi primerni družbi.

Boj za ta položaj se skratka začenja. Škarje in platno imata v rokah vlada in njen predsednik Šarec, ki še vedno žari od zadovoljstva zaradi rezultata nedeljskih volitev. LMŠ ima dva evropska poslanca, tako kot ju imata SD in SDS. Ne vem, zakaj se potem Zver tako šopiri. Govori o veliki zmagovalki SDS, ki je dobila 26 odstotkov glasov, in o komisarju, ki bi ga zato morati imeti oni, na SLS in Bogoviča pa kar pozabi. Prav, pa naj predlaga polovico komisarja SDS, njegovo drugo polovico pa SLS. Ne, to ne bo šlo. Tudi zato ne, ker vladajoče stranke niso neumne, da bi opoziciji prepustile tak položaj. Vprašanje pa je, ali se bodo same znale pogovoriti in dogovoriti, koga poslati v EU. SD menda ponuja Fajonovo, ki je (oh in sploh) v EU prepoznavna, aktivna, cenjena in nepogrešljiva. Le koga skriva Šarec v rokavu? Kakšnega novega Damirja? Ali drži, da bi SMC in DeSUS najraje žrtvovali kar svoja predsednika? Ne vem, bi pa to morda bila celo rešitev za stranki? (Mimogrede: v pravi demokraciji bi predsednik stranke ob takem rezultatu nemudoma odstopil.)

Počakajmo, kmalu bodo prišla vsa imena na dan. Bomo spet priče »zanimivi predstavi« kot pred petimi leti? Ali jo bo predsednik vlade preprečil in »udaril po mizi«? Pustimo se presenetiti.

Polona Jamnik, Bled