Zaloge težke vode so od februarja do 26. maja povečali za 0,4 tone na 125,2 tone, pri čemer omejitev znaša 130 ton. Zaloge obogatenega urana so februarja znašale 163,8 kilograma, 20. maja pa 174,1 kilograma, v prvem četrtletnem poročilu po delnem umiku Irana navaja IAEA. Omejitev v jedrskem dogovoru je 300 kilogramov, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Iran je v začetku meseca seznanil sopodpisnice jedrskega sporazuma, da ne bo več spoštoval določenih obveznosti iz tega mednarodnega sporazuma, od katerega so ZDA maja lani enostransko odstopile. V Teheranu so pojasnili, da ne bodo več spoštovali omejitev glede shranjevanja težke vode in obogatenega urana.

Ob tem so petim sopodpisnicam sporazuma dali 60 dni časa, da začnejo izvajati svoje zaveze, predvsem na naftnem in bančnem področju. Če tega ne bodo storile v določenem roku, bi lahko nehali spoštovati še druge omejitve. Med drugim Teheran grozi, da bo povišal stopnjo, do katere obogatijo uran. A je ta po navedbah IAEA še vedno v skladu z dogovorom, torej do 3,67 odstotka.