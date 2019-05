Nov papirni stroj vključuje sodobni preusmerjevalnik in novo avtomatično skladišče za matične zvitke, ki ga bo izdelal priznan evropski dobavitelj Toscotec in s tem nadomestil staro tehnologijo v skladu z načrtovanim projektom Impulz.

»Projektna ekipa Palome je že pričela z deli po izvedbenem načrtu in je trenutno v zaključni fazi demontaže starega papirnega stroja. Žal se soočamo s problemi pri pridobitvi okoljevarstvenega dovoljenja zaradi manjših dopolnitev dokumentacije, ki se vlečejo že mesece, kar bi lahko povzročilo zaustavitev investicijskega načrta. Poudariti je potrebno, da bo imela planirana investicija pozitiven učinek na okolje v primerjavi s stanjem ob prevzemu družbe,« je opozoril Fic.

Nujna investicija

Po njegovih navedbah so trenutno vsi njihovi napori usmerjeni v čimprejšnjo razrešitev omenjenega postopka s pristojnimi organi in dokončno pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja. »Projekt, ki smo ga pripravljali zadnje leto in pol, je nujen korak za zagotovitev stabilne prihodnosti poslovanja Palome, ki zaposluje 600 ljudi in ima skoraj 150-letno tradicijo. V kolikor se ta projekt ne bi izvedel, so ogrožena delovna mesta v Palomi, saj so obstoječi papirni stroji stari in pogosto v okvari,« je dejal.

Investicija, ki bo povečala proizvodne kapacitete Palome na 90.000 ton letno, vključuje novo enoto za pripravo papirne mase s širino 5,5 metra in hitrostjo obratovanja 2000 metrov na minuto. S tem načrtujejo zmanjšanje operativnih tveganj in zmanjšanje stroškov proizvodnje ter izboljšanje kakovosti papirja in končnih izdelkov.

Z dvigom proizvodnih kapacitet bodo po napovedih zadostili povečanim potrebam na trgu v regiji Jugovzhodne Evrope, v Nemčiji, Avstriji ter v Švici.