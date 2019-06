Evropske volitve 2019: Ne zreli ne zeleni

Na živce mi gredo ljudje, ki govorijo: »Saj sem rekel, saj sem vedel…« Pa vendar začenjam prav tako: saj sem vas opozoril na začetku leta v člankih Evropejci vseh dežel, združite se in Boj za Evropo je tudi boj za nas. V Sloveniji te evropske volitve niso pokazale, da je šlo za temeljne usmeritve Evrope, da se je tokrat zares odločalo o usodi Evrope. Za nas, ne pa tudi za preostali del Evrope, so bile volitve zgolj »business as usual« (normalno stanje stvari). Bolj nas zanima, kako bodo vplivale na notranjepolitično življenje Slovenije, kot pa njen »prispevek« Evropi.