Igra prestolov v EU

Volitve v evropski parlament, ki so se končale 26. maja, so se zdele kot repriza televizijske serije Igra prestolov – dolge in zapletene zgodbe s presenetljivim koncem, ki mnoge ni zadovoljil. Kot pri Igri prestolov si nekateri navdušenci in navijači želijo drugačnega konca. Najraje bi videli, da bi avtorja odpustili in scenarij na novo napisali.