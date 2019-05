Najemniki so se uprli

Icemae Downes živi v Atlantic Plaza Towers že 51 let, od takrat, ko so ta stanovanjski kompleks v Brooklynu tudi zgradili. V začetku tega meseca je Downesova skupaj s še 130 najemniki odšla na cesto in protestirala proti nameri njihovega najemodajalca, da pri vhodu v stavbo namesti tehnologijo za prepoznavanje obrazov. Ta naj bi nadzorovala, kdo bo vstopil v poslopje, in nadomestila klasične oziroma elektronske ključe. »Saj nismo živali, hočemo svobodno prihajati domov in odhajati iz naših stanovanj, ne da bi nekdo sledil vsakemu našemu koraku,« pravi Downesova in dodaja, da so v stolpnicah že nameščene varnostne kamere. Stanovalci lahko v stavbo vstopijo le s pomočjo elektronskega ključa, s čimer se tako ali tako beleži vsak njihov prihod ali odhod. Najemniki tako oporekajo argumentu Nelson Management Group, ki upravlja s stolpnicami in pravi, da hočejo z uporabo nove tehnologije izboljšati varnost stanovalcev. Poleg tega, da stanovalci takšen sistem razumejo kot še en poseg v njihovo zasebno sfero, se bojijo, da bi posnetke lahko zlorabili in da gre za dodaten pritisk, ki vodi k gentrifikaciji tega vzhodnega območja Brooklyna. Kot pravijo, si najemodajalci želijo premožnih belopoltih najemnikov in iz tega dela mesta hočejo izpodriniti tiste, ki to niso. Najemniki tudi opozarjajo na ugotovitve strokovnjakov, da je tehnologija prepoznavanja obrazov pomanjkljiva in slabo prepoznava poteze predvsem temnopoltih. Nelson Management Group na očitke odgovarja, da so brez podlage, in zavrača namige, da bi lahko posnetki prišli v roke tretjih. A ker mora za uvedbo novega sistema pridobiti dovoljenje pristojnih oblasti v New Yorku, na katere so najemniki naslovili svojo pritožbo, je vprašanje, ali mu bo uspelo uresničiti njegovo namero.