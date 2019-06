Antično pivo

Ko je dr. Ronen Hazan, mikrobiolog s Hebrejske univerze v Jeruzalemu, skupaj s svojim kolegom Michaelom Klutsteinom sedel v baru skupnega prijatelja in varitelja piva Itaia Gutmansa, sta razpravljala o tem, kakšnega okusa je bilo pivo pred več tisoč leti. »Spraševala sva se, ali bi bilo mogoče v starih glinenih vrčih najti ostanke kvasovk, iz katerih bi zvarila pivo,« sta povedala za izraelske medije. Pet let po njunem razmišljanju v baru jima je skupaj z dr. Jizakom Pazom iz urada za antično dediščino in še nekaj drugimi znanstveniki z izraelskih univerz uspelo zvariti pivo iz 5000 let starih kvasovk. S svojo idejo sta se namreč obrnila na arheologe, ki so bili nad njo navdušeni in so jima priskrbeli ostanke vrčev s petih arheoloških najdbišč v Jeruzalemu in Tel Avivu. Glede na njihovo obliko so arheologi sklepali, da so v njih nekoč hranili pivo. Nekateri izhajajo celo iz časov faraona Narmerja, ki je vladal 3000 let pr. n. št., preostali so nastali 800 do 400 let pr. n. št. Pivo naj bi takrat veljalo za zdrav napitek, saj v nizkoalkoholni pijači bakterije niso mogle preživeti. Hazan pravi, da je največji čudež ta, da so v resnici našli kolonije kvasovk, ki jim je uspelo preživeti več tisoč let in se ohraniti s pomočjo mineralov, drugih hranilnih snovi v prsti in nekaj deževnice pozimi. Vse kvasovke, ki so jih našli v ostankih vrčev, po njegovih besedah niso bile uporabne, nekatere so bile celo strupene. Tiste, ki so bile primerne, pa so izločili in oživili ter z njihovo pomočjo zvarili tri vrste piva s 4 do 10 odstotki alkohola. Hazan pravi, da »sicer ni najboljše pivo, kar ga je kdaj pil, a je vseeno dobrega okusa«, takšnega mnenja so bili tudi pivovarski sodniki organizacije Beer Judge Certification Program. Izraelski znanstveniki so se zdaj v povezavi z neko zasebno pivovarno odločili, da bodo svoje odkritje poslali na trgovske police in ga delili z mnogimi ljubitelji piva po svetu.